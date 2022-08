Bargiggia: “Navas può arrivare, ecco perchè non si ufficializza Simeone

A 1 Station Radio è intervenuto il giornalista Paolo Bargiggia che ha detto la sua sul calciomercato del Napoli. Ecco quanto detto:

“Keylor Navas non possiamo sapere quando può arrivare, ma ci sono buone possibilità di chiudere. Il Napoli, per l’ingaggio del portiere, è arrivato a spingersi fino a 2,5 milioni di euro netti, si attende la risposta dei parigini. Se arrivassero Ndombele, Raspadori e Navas, il Napoli lotterebbe per lo Scudetto? Ovviamente sì, ma poi ci vuole la mano di Spalletti. L’acquisto di Giovanni Simeone non è ancora ufficiale perchè il contratto non è ancora stato depositato in quanto gli avvocati stanno definendo gli ultimi cinquecentomila euro di bonus. Limati questi dettagli, l’argentino sarà un nuovo calciatore del Napoli”.