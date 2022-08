Carlo Alvino, giornalista per radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato così della prima partita in campionato del Napoli: “C’era curiosità per Kim e Kvara che hanno superato il test. Ora però bisogna stare coi piedi per terra. Ci sono poche persone che spargono veleno e sono le prestazioni come quella di ieri a fungere da antidoto. I cori dei tifosi del Verona fanno schifo, bisogna dirlo chiaramente”