Zielinski nel post partita:” Vogliamo fare meglio dello scorso anno, sono pronto per essere un leader”.

Piotr Zielinski ha lasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, queste le sue parole:”

Complimenti per l’esordio, avete cominciato col piede giusto “Abbiamo iniziato bene, ma è la prima partita e dobbiamo continuare cosi”

Sei da tanti anni a Napoli, com’è stato andare in campo senza i vecchi leader “Strano, ma sono arrivati nuovi giocatori che hanno giocato bene“

Ormai sei un veterano della squadra, è il momento guisto per fare un salto di qualità a livelo personale “Mi sento bene, sono pronto per diventare un leader”

Senti che il gruppo possa lottare per lo scudetto o solo andare nei primi 4 “Vogliamo fare meglio dello scorso anno, sarà difficile ma vogliamo dare tutto”

L’anno scorso vi davano come pretendenti per lo scudetto, essere sfavoriti può essere un vantaggio? “Ffaremo di tutto per fare più punti possibili”.