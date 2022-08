Victor Osimhen, grande protagonista del match di oggi Verona-Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita, queste le sue parole:”Sono molto felice per la vittoria, era importante ottenere i tre punti. Non penso ai miei gol, metto prima la squadra, l’importante è vincere. Sono molto felice per la mia prestazione, Spalletti ha fiducia in me“