La pista per Giovani Lo Celso è definitamente terminata. L’ormai ex Tottenham, ha trovato una nuova squadra disposta a puntare su di lui. Infatti il calciatore argentino ha trovato un accordo con il Villareal in Spagna. Squadra in cui già ha avuto dei precedenti. Proprio lo scorso anno andò in prestito agli spagnoli. Il Napoli ci aveva fatto qualche pensiero in passato ma non ha mai avuto il desiderio di concretizzare il colpo a centrocampo. Sono altri gli obiettivi di Giuntoli per rafforzare e sistemare la società campana.