L’inizio di campionato ha portato le prime critiche, oltre che alla Var, alla piattaforma di DAZN. Come riporta proprio un tweet della stessa piattaforma, molti utenti stanno riscontrando continui problemi per accedere al sistema. Il messaggio di speranza parte dal Team di DAZN Italia, il quale promette di lavorare il più possibile per risolvere gli inconvenienti spiacevoli. Dunque un inizio col botto dell’annata 2022/23.