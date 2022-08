TMW – Questa la probabile formazione del Napoli! Esordio per Kim e Kvaratskhelia

L’edizione odierna di TMW ha fatto il punto sulla probabile formazione del Napoli contro l’Hellas Verona. Secondo il quotidiano Spalletti attende l’esito della trattativa per Raspadori e, soprattutto, di risolvere la questione Meret. E’ probabile però che a Verona sia proprio l’ex SPAL e partite titolare sebbene sia da tempo sul mercato. Possibile esordio per Kim Min-Jae e Kvaratskhelia dal primo minuto. Nel 4-3-3 del Napoli Meret tra i pali con difesa composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae e Mario Rui. In mediana dovrebbe trovare spazio Zielinski (Fabiàn pare destinato al PSG) con Lobotka e Anguissa mentre nel tridente offensivo spazio a Kvaratskhelia, Lozano (Politano dovrebbe saltare la sfida per infortunio) e Osimhen.