Sacchi inaspettato: “Un giocatore del Napoli è il più decisivo della Serie A”

Lo storico ex allenatore del Milan Arrigo Sacchi ha rilasciato delle dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport sulla stagione di Serie A ormai alle porte.

In particolare, l’ex tecnico ha risposto ad una domanda: “Tra i singoli, chi potrebbe essere il giocatore decisivo nella stagione?”. La risposta di Sacchi ha spiazzato tutti: “Sono molto curioso di vedere all’opera Osimhen. Ha grandissime potenzialità, a mio avviso non ancora tutte espresse. Un anno di lezioni di Spalletti, sia a livello tecnico che a livello comportamentale, dovrebbe essergli servito per migliorare e avvicinarsi a essere quel leader di cui il Napoli ha bisogno.”.