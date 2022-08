Dionisi su Raspadori e il Napoli: “Io nutro una speranza”

Nelle ultime settimane si è fatto sempre più vivo il calciomercato del Napoli. Uno degli obiettivi principali del club partenopeo è Giacomo Raspadori, pallino degli azzurri. Il giocatore della Nazionale, è stato individuato come il profilo principale per rinforzare lo scacchiere di Luciano Spalletti, grazie anche alla sua duttilità. Nonostante la trattativa si stia avvicinando alla sua conclusione, il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi si è pronunciato sulla questione.

Di seguito le parole dell’allenatore durante la conferenza stampa: “Giacomo si sta allenando bene. Sapete tutti che c’è più che qualcosa su Giacomo, non so a che punto è, ad oggi è un giocatore del Sassuolo“.

“Non abbiamo fatto bene con il Modena, ma questo riguarda tutti, anche l’allenatore. Chi fa parte di una squadra, fino a quando non firma per un’altra, se firmerà non si sa, deve fare il massimo ed essere a disposizione. Poi non è detto, io una speranza la nutro, mi riservo di fare una battuta da questo punto di vista. Ad oggi è del Sassuolo, se domani e dopodomani sarà del Sassuolo sarà a disposizione potrebbe giocare”.