CdS – Per Navas problema ingaggio, ma due fattori potrebbero aiutare il Napoli

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla trattativa del Napoli per Keylor Navas. Secondo il quotidiano nella giornata di ieri è partita la missione di Cristiano Giuntoli, che è volato verso Parigi per trattare con il PSG il doppio affare Ruiz–Navas. In particolare, si cerca ancora l’intesa sul cartellino del centrocampista spagnolo e sull’ingaggio del costaricano, divenuto ormai l’obiettivo numero uno per la porta. Il club azzurro cerca un portiere affidabile per la costruzione dal basso, Navas è il primo della lista, ma i 18 milioni netti d’ingaggio nel biennio sono una montagna inavvicinabile. Due, però, possono essere gli ‘assist’ utili alla buona riuscita dell’affare. Infatti, il PSG può metterci del suo, il 75% di quell’oceanico stipendio, al resto ci penserebbe De Laurentiis con il sostegno del Decreto Crescita”.