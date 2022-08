Alvino: “De Laurentiis è uno che spende. Nuovi acquisti per placare una voce maligna”

Il noto giornalista napoletano Carlo Alvino ha parlato del mercato del Napoli durante Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

Di seguito le sue parole: “I colpi che arriveranno spegneranno a spegnere in via definitiva le voci maligne che circolano intorno alla squadra azzurra. E’ ora di smetterla. Anche perché stanno acquistando tutte prime scelte. Non è accaduto come ai tempi di Mascherano, quando poi alla fine arrivò una sesta o settima scelta come David Lopez. Stavolta il club sta raggiungendo tutti gli obiettivi di mercato che si era prefissato in largo anticipo”.

Inoltre, Alvino, ha aggiunto: “I prossimi arrivi serviranno a togliere quello scetticismo che avvolge la squadra partenopea. Il Napoli a differenza di altri club, i soldi li tiene e li spende. Non ha debiti, le casse della società sono floride, in più c’è un presidente che non ha alcun problema a sborsare denaro fresco per rinforzare la squadra. Ripeto, non è come gli altri club italiani che sono indebitati fino all’osso. E’ una società modella che può permettersi di spendere ancora tanto sul mercato”.