SKY annuncia – Simeone è un nuovo giocatore del Napoli. Le cifre dell’operazione

Secondo Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, il Napoli avrebbe raggiunto l’accordo definitivo per portare all’ombra del Vesuvio Giovanni Simeone. E’ quindi arrivata la fumata bianca nel dentro o fuori di questa sera dove è stato trovato l’accordo definitivo con tutte le parti.

Accordo trovato sulla base di un prestito di 3.5 mln con riscatto a 12 mln più bonus. L’obbligo scatterà al verificarsi di 2 su 3 condizioni: gol, qualificazione in CL e presenze. In caso di riscatto l’anno prossimo il giocatore firmerà un triennale con opzione per il quarto.

Il giocatore svolgerà le visite mediche nella giornata di domani.