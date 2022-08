Alex Meret è al momento considerabile come un separato in casa. Su di lui però non manca l’interessamento di varie squadre di Serie A. Sfumata l’ipotesi Spezia, potrebbe riaprirsi la pista Torino, club che segue da tempo il portiere con attenzione. Ma perché questa trattativa si sblocchi, serve trovare una squadra a Vanja Milinkovic-Savic, poiché con lui, il neoacquisto Berisha e Gemello, il roster dei portieri torinisti è al completo. A riportare è Tuttosport.