La Ssc Napoli, attraverso il suo sito ufficiale, ha diffuso il comunicato relativo al report di allenamento del 12 agosto. Per Matteo Politano e Giuseppe Ambrosino ancora lavoro personalizzato.

“Mattinata di lavoro per il Napoli all’SSC Konami Training Center. Il gruppo, dopo una fase di attivazione e torello, ha svolto partita a campo ridotto con 5 porticine e sviluppi tattici a tutto campo. Politano personalizzato in campo. Ambrosino personalizzato in palestra”.