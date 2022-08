Sky Sport – Napoli, Navas primo nome per la porta. Ndombele o Nandez per il dopo Fabian

La redazione di Sky Sport ha scritto a proposito dei movimenti di calciomercato del Napoli. Uno dei principali obiettivi per completare la rosa è un portiere, possibilmente esperto e abile con i piedi. Il primo nome della lista è quello di Keylor Navas, al momento non considerato un titolare dal Psg. I parigini invece, stanno trattando per portare Fabian Ruiz in Francia. Queste due trattative potrebbero essere intrecciate. In caso di partenza dello spagnolo, il Napoli non esiterebbe a fiondarsi su uno tra Nahitan Nandez o Tanguy Ndombelè.