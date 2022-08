L’edizione odierna de La Repubblica scrive a proposito di Tanguy Ndombele, centrocampista del Tottenham nel mirino del Napoli. Secondo quanto riportato, la possibile cessione di Fabian Ruiz al Psg aprirebbe le porte per l’arrivo del francese, che è il vero obiettivo per rimpiazzare lo spagnolo in caso di addio. Cristiano Giuntoli ha intenzione di chiudere con la formula del prestito con diritto di riscatto, simile a quella utilizzata per il colpo Anguissa.