Secondo Paolo Bargiggia, giornalista sportivo ed esperto di calciomercato, il Napoli sarebbe in chiusura per Giovanni Simeone anche se non sono stati limati importanti dettagli che potrebbero far saltare l’affare. Il Napoli ha fissato un incontro per questa sera e se non si dovesse trovare l’accordo, il Napoli cambierebbe obiettivo.