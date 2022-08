Filip Kostic è un nuovo attaccante della Juventus.

Annunciato dalla Juventus e reso ufficiale oramai il suo passaggio in bianconero, l’attaccante ex Eintracht Francoforte è già arrivato a Torino a pochi giorni dall’inizio della Serie A: i bianconeri esordiranno domenica allo Stadium contro il Sassuolo e chissà che il nuovo acquisto non possa essere già in panchina per dare una mano ai compagni.