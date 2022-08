Dopo l’ufficialità di Salvatore Sirigu al Napoli arriva anche l’ufficialità di una cessione. Il club azzurro e la Sampdoria hanno annunciato che il portiere Nikita Contini si trasferirà in Liguria in prestito e ha sottoscritto un contratto con il club blucerchiato fino al 30 giugno 2023. Il portiere 26enne nato in Ucraina ha giocato l’anno scorso in prestito al Vicenza e ora avrà la possibilità di fare un’esperienza in Serie A, dove farà il secondo alle spalle di Audero.