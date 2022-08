TMW – Crisi in difesa per il Verona: le possibili scelte di Cioffi contro il Napoli!

La redazione di TuttoMercatoWeb si è soffermata sulla grave condizione di forma dimostrata dal Verona contro il Bari nel primo match di Coppa Italia! I pugliesi, infatti, hanno rifilato ben quattro reti al club di Serie A, un risultato rotondo che ha fatto molto discutere. Cioffi era visibilmente irritato dalla prestazione offerta dei suoi, per non parlare della dirigenza che ha addirittura messo in discussione l’operato del nuovo coach.

Quello che servirà per non crollare rovinosamente alla prima in casa col Napoli, secondo TMW, è un aggiustamento della difesa! Il reparto arretrato è apparso quello più in difficoltà nel match contro il Bari ed il tutto è dovuto ad un mancato intervento della dirigenza sul mercato. Gli scaligeri, infatti, contro gli azzurri rischierebbero di presentarsi con un’inedita difesa a tre composta da: Gunter, Magnani e Amione. Il primo aveva già dimostrato di essere piuttosto fuori forma anche alla fine della scorsa stagione, il secondo ha regalato ben due reti al Bari ed il terzo, invece, è sin dal primo momento considerato un esubero dal nuovo allenatore Cioffi.