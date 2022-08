L’Arena – Cioffi non sta convincendo: il Verona pensa a Mazzarri

Gabriele Cioffi non sta convincendo nella sua nuova esperienza al Verona.

Come riportato dal quotidiano L’Arena, infatti, i risultati scarseggiano tra gli scaligeri: l’eliminazione in Coppa Italia per 4-1 dal Bari ha fatto riflettere in casa Verona ed il match con il Napoli darà sicuramente risposte importanti. La società si aspetta una prova di sostanza contro i partenopei: attualmente non c’è rischio imminente di esonero, ma le quotazioni di un possibile addio salirebbero in caso di partenza falsa nelle prime giornate di Serie A. In tal caso, si valuterebbe il profilo di Walter Mazzarri come successore di Gabriele Cioffi.