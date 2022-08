KKN – Raspadori si farà. Navas favorito per la porta. Ndombele profilo gradito a Spalletti

Lucio Pengue, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito del calciomercato del Napoli e delle trattative aperte. Secondo quanto riportato, l’affare Giacomo Raspadori si farà. La distanza non è più incolmabile, e l’accordo con il calciatore favorisce la situazione. Il talento del Sassuolo percepirà uno stipendio di circa 2,5 milioni. Keylor Navas è il preferito per la porta, anche se la pista che porta a Kepa non è del tutto tramontata. Tanguy Ndombele è un profilo che piace tanto a Luciano Spalletti ed è visto come l’ideale sostituto di Fabian Ruiz. Per Giovanni Simeone la questione è legata alla formula della cessione. Il Napoli vuole il prestito con diritto di riscatto, mentre l’Hellas Verona l’obbligo.