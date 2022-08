Footmercato – Deulofeu finisce tra gli obiettivi del Marsiglia: la situazione

Gerard Deulofeu è diventato un obiettivo del Marsiglia nelle ultime ore.

Ne ha parlato il portale Footmercato, secondo cui il talento spagnolo sarebbe finito nel mirino dei francesi dopo i sondaggi di diverse squadre italiane e spagnole tra cui proprio il Napoli che sembrava addirittura aver già acquistato l’attaccante dell’Udinese: l’incertezza di mister Spalletti e il passaggio conclamato al 4-3-3 hanno frenato la trattativa e gli azzurri si sono catapultati su Giacomo Raspadori. Il calciatore vuole lasciare oramai la piazza friulana ma non ci sono offerte che al momento sono in grado di far vacillare la società bianconera.