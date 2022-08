Bucciantini a Radio Goal: “Sono andati via calciatori a fine ciclo”

Marco Bucciantini, opinionista sportivo per Sky Sport, ha parlato del nuovo Napoli a Radio Goal.

Il toscano ha commentato in tali termini la nuova rosa che sta plasmando la società partenopea: “Il Napoli ha visto partire giustamente calciatori che erano a fine ciclo, non credo che la sfiducia sia dovuta a questo. Ritengo che invece possa essere dovuta al fatto che le altre big si sono rinforzate in questo mercato. Aspetto di vedere comunque l’adattamento tattico dei nuovi uomini di Spalletti e come risponderanno sul rettangolo di gioco”. Un rinnovamento che dunque, secondo l’esperto di Sky, era inevitabile che ci fosse dopo tanti anni.