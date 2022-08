TMW – In serata potrebbe sbloccarsi la cessione di Petagna al Monza

Andrea Petagna è sempre più vicino a lasciare Napoli per trasferirsi al Monza. L’attaccante ex Spal ha già un accordo col club brianzolo, così come i due club, ma il Napoli sta temporeggiando per portare a termine l’acquisto di Giovanni Simeone dal Verona. In serata pperò potrebbe arrivare il via libero definitivo per la cessione del numero 37, che si trasferirà al club di Silvio Berlusconi in prestito oneroso con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Il suo sostituto sarà l’argentino del Verona che dovrebbe arrivare a Napoli con la stessa formula.