Sky – Napoli, si lavora parallelamente su due nomi per la porta: le ultime

La redazione di Sky Sport ha raccolto le ultime notizie di calciomercato che riguardano il Napoli. Gli azzurri sono alla ricerca di un profilo che possa ricoprire il ruolo di portiere, si continua a lavorare su due nomi. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Se Meret sarà con ogni probabilità il titolare nel match d’esordio in campionato, il Napoli continua a lavorare per un nuovo portiere: due le trattative parallele che si stanno portando avanti, quella per Keylor Navas del Psg e quella per Kepa del Chelsea. Intanto è fatta per l’arrivo dell’esperto Sirigu: sarà il vice portiere nella prossima stagione”.