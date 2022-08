Repubblica – Spalletti snobba completamente Meret, vuole il titolare

Luciano Spalletti non si accontenta di Sirugu: vuole il titolare nel ruolo di portiere in vista del campionato. Lo scrive l’edizione odierna di Repubblica.

“Ieri, intanto, è stato il primo giorno all’SSCNapoli Konami Training Center di Castel Volturno per Salvatore Sirigu: alle 7.30 era a Villa Stuart per le consuete visite mediche di rito. Nel pomeriggio ha raggiunto Spalletti e i suoi nuovi compagni che stanno preparando il debutto in campionato, in calendario a Ferragosto. Sarà subito a disposizione. Spalletti dovrà scegliere tra lui e Meret al Bentegodi. Il 25enne friulano, però, resta seriamente in bilico. Non firmerà il rinnovo del contratto, quindi è a caccia di una nuova squadra. Non è esclusa neanche la possibilità che lasci l’Italia: il Leicester si è interessato nei giorni scorsi. Spalletti attende sempre il titolare”.