Pistocchi su Raspadori: “Un ragazzo d’oro e che proviene da una buona famiglia”.

Maurizio Pistocchi ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di ‘Radio Goal’ di Giacomo Raspadori, possibile prossimo acquisto degli azzurri. Il noto giornalista ha avuto per il giovane attaccante del Sassuolo delle bellissime parole sia dal punto di vista calcistico che dal punto di vista umano, ecco un estratto. “Raspadori è quel tipo di giocatore che può dare tantissime alternative in mezzo al campo e può farti giocare con diversi moduli. Può giocare sia dietro la punta che in quel ruolo ed è un ragazzo d’oro, con tanti valori e che proviene da una bellissima famiglia”.