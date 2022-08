Nella giornata odierna il Napoli sembra aver portato a termine due cessioni, come riportato da Nicolò Schira, noto esperto di calciomercato, gli azzurri cederanno al Catanzaro sia Luca Palmiero che Eugenio D’Ursi, rispettivamente centrocampista ed esterno d’attacco. Nel frattempo che gli azzurri portano a termine il calciomercato in entrata si continuano a piazzare giocatori che non avrebbero trovato spazio con mister Spalletti.