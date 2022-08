Malfitano a KKN: “Per Raspadori vicini alla fumata bianca”.

Antonio Malfitano, noto giornalista della Gazzetta dello Sport è intervenuto a Kiss Kiss Napoli per parlare del calciomercato azzurro e dei prossimi acquisti del club di De Laurentiis. Il giornalista ha parlato di Raspadori e della possibile cessione di Fabian Ruiz, sempre più vicino al Psg, ecco le sue parole: “La chiusura dell’affare Raspadori è sempre più vicina. Il Napoli sta cercando in tutti i modi di non aggiungere una percentuale sulla futura rivendita dell’attaccante. Si cerca di chiudere la trattativa per 30 milioni più 5 di bonus. Per il portiere invece bisogna capire cosa farà Fabian Ruiz. Se dovesse andare al Psg potrebbe sbloccare la trattativa per Keylor Navas. Il Napoli comunque continua a trattare anche per Kepa dal Chelsea“.