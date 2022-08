Dalla Germania – Il Napoli rischia la beffa. Per Solbakken interesse dell’Eintracht

Ola Solbakken sembra molto vicino a diventare un giocatore del Napoli a parametro 0 nel mercato di gennaio, quando scadrà il suo contratto con il Bodo Glimt. Sul norvegese però sembra non esserci solo il Napoli, infatti come riportato dalla Bild, sul norvegese ci sarebbe anche l’Eintracht Francoforte, che in questi giorni cederà Filip Kostic alla Juventus. Al momento gli azzurri sembrano essere ancora in vantaggio sul club tedesco, ma la beffa per il norvegese potrebbe essere comunque dietro l’angolo, soprattutto nel caso in cui volessero acquistarlo subito