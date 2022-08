Secondo il Corriere dello Sport, con l’arrivo di Raspadori, Spalletti sarà costretto a cambiare le posizioni in campo di Zielinski.

Come con Ancelotti, il polacco agirà nella posizione di play davanti alla difesa nel 4-2-3-1 di Spalletti, in modo tale da far giocare l’italiano trequartista.

Un’ottima occasione per Piotr, che con i probabili addii di Fabian e Demme, troverebbe molto spazio.