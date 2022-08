CdS – Napoli, si cerca il sostituto di Fabian Ruiz: i possibili nomi

Fabian Ruiz sembra essere lontano da Napoli e c’è bisogno di un sostituto. Il Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione:

“Barak si sistemerebbe in cima alla classifica dei pretendenti, nonostante sia «altro» rispetto a Fabian: la fisicità, gli strappi, la capacità di aggredire lo spazio e anche la generosità vengono ritenute qualità utili per una la squadra. C’è anche Nandez, da un bel po’ nei radar del Napoli, che ha caratteristiche assai alternative e un rigore assai meno evidente. O altrimenti, com’è successo un anno fa, nel last second ci sta anche il mister X, il centrocampista strappato all’oceanico mercato degli esuberi o degli indesiderati, un prestito da proiettare nel futuro“. Si legge sul quotidiano.