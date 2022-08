CdM – Il Napoli saluta Petagna, ma è pronto ad accogliere Simeone: le ultime

Andrea Petagna è pronto a lasciare Napoli. Il numero 37 si trasferirà a Monza. Con la sua partenza gli azzurri sono pronti ad accogliere Giovanni Simeone, promesso sposo già da tempo. Il suo è un profilo che si sposa con i principi di gioco del nuovo attacco azzurro: verticalità e profondità con il lancio in avanti di Victor Osimhen. Stando a quanto riportato da Il Corriere del Mezzogiorno la formula con il Verona è molto simile a quella trovata con il Monza per l’attaccante azzurro:

“Le cifre sono più o meno simili all’operazione Petagna: pronti 3,5 milioni di euro per il prestito e 12 per il riscatto. L’ultimo ostacolo riguarda la formula: il Verona spinge per l’obbligo, il Napoli vuole il diritto di riscatto”. Si legge sul quotidiano.