Venerato: “La Salernitana tratta questi due nomi, tra cui un ex Napoli”

La Salernitana è al lavoro per trovare rinforzi per la nuova stagione, il club granata punta ad una salvezza meno sofferta rispetto alla scorsa stagione. La società di Iervolino vuole consegnare al tecnico Nicola un organico maggiormente competitivo, alcune operazioni già sono state effettuate con largo anticipo, mentre altre sono in via di definizione. Ora alla corte della squadra granata potrebbe arrivare un nome di tutto rispetto e di grande qualità.

Ciro Venerato ha rivelato che il club granata è vicinissimo ad Antonio Candreva. “Colpo a sorpresa della Salernitana. Accordo con la Sampdoria per Antonio Candreva. Notizia confermata da entrambi i club. Resta ora da definire l’ingaggio con il calciatore. Va convinto sulla bontà del progetto. Ieri sera primi contatto con l’agente Pastorello. La Salernitana sta valutando anche l’ex centrocampista del Napoli Alberto Grassi. Piace molto al ds granata De Sanctis”.