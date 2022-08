Tuttosport – Il Sassuolo vuole Zerbin nell’affare Raspadori

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sulla trattativa per Giacomo Raspadori. Secondo il quotidiano la trattativa è tutta da definire tra il Napoli e il Sassuolo per il jolly neroverde. Il club neroverde, è concentrato sulla cessione di Raspadori al Napoli. La trattativa è portata avanti direttamente dal presidente De Laurentiis che ieri all’ora di pranzo ha chiamato il dg degli emiliani, Carnevali , senza però riuscire a sbloccare la trattativa nonostante abbia inserito come contropartita anche Petagna . Il Sassuolo vuole cash (30 milioni più 5 di bonus) e come contropartita interessa Zerbin“.