TMW – Il Napoli preferiva vendere Zielinski piuttosto che Fabian

L’edizione odierna di TMW ha svelato un retroscena di mercato in casa Napoli. Secondo il portale fosse dipeso dal Napoli, Fabian Ruiz avrebbe rinnovato il contratto e più volentieri sarebbe stato ceduto Zielinski. Fabian, più volentieri sarebbe rimasto un altro anno a Napoli per poi tornare in Spagna a scadenza di contratto. Due posizioni inconciliabili che hanno spinto le parti a trovare una soluzione adesso. Perché per il rinnovo, tra richieste superiori ai 4 milioni a stagione e clausola risolutoria, non sembra essersi mai aperto un vero spiraglio. Perché il Napoli, senza il rinnovo e senza cessione, è pronto a mettere lo spagnolo ai margini del progetto come fece con Milik: una situazione da evitare soprattutto nell’anno del Mondiale”.