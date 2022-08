Mediaset – Raspadori vuole il Napoli, già comunicata la sua scelta al tecnico Dionisi

L’edizione odierna di SportMediaset ha fatto il punto sulla trattativa per Giacomo Raspadori. Secondo il portale la distanza che separa Raspadori dal Napoli è di circa 10 milioni. De Laurentiis ha alzato l’offerta dai 31 iniziali a 35 milioni di euro (30+5 di bonus). Il Sassuolo, invece, partito da una richiesta di 36 più 6, non è intenzionato a scendere sotto i 35 mln più bonus, più il 10% sulla futura rivendita. La differenza, alla fine, potrebbe farla proprio la volontà del calciatore, fortemente intenzionato a vestire la casacca della formazione campana. Però Raspadori spinge per andare al Napoli: l’attaccante ha già avvisato Dionisi della sua volontà e spera che a breve si trovi la quadra per il suo trasferimento. I contatti proseguono senza sosta e anche oggi la trattativa proseguirà, nel tentativo di raggiungere un’intesa prima dell’inizio del campionato italiano di Serie A.