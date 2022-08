Il Mattino – Fabian verso Parigi, il Napoli si aspetta un’offerta congrua

Il Mattino, oggi in edicola, torna sulla trattativa Napoli-Psg per il trasferimento di Fabian Ruiz. Il calciatore spagnolo è stato scelto come rinforzo per il centrocampo dei parigini.

“Giorni caldi anche sull’asse Psg-Fabian Ruiz: il club parigino ha scelto lo spagnolo come rinforzo per il centrocampo (l’offerta formulata per 4 anni sarebbe intorno ai 5 milioni a stagione). Ora il Psg deve piazzare l’affondo decisivo con il Napoli che valuta Fabian Ruiz 30 milioni e c’è da trovare l’intesa. Il Psg ha bisogno di un centrocampista per dare il via libera alla cessione di Paredes, lo spagnolo potrebbe vivere una nuova esperienza in Ligue One e il Napoli con un’offerta congrua cederebbe un calciatore in scadenza nel 2023 che non ha rinnovato il contratto”. Si legge sul quotidiano.