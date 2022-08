Il Mattino – Dopo Sirigu si cerca di chiudere uno tra Kepa e Navas, ma c’è il nodo ingaggio

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla situazione portieri in casa Napoli. Secondo il quotidiano il Napoli sistema la prima casella dei portieri con Salvatore Sirigu, che siglerà un accordo di un anno con opzione per il secondo da 600mila euro a stagione più bonus. Non è però finita qui, perché restano aperti i discorsi con Keylor Navas e Kepa. Il problema principale per entrambi è costituito dall’alto ingaggio percepito, e dunque per andare a dama sarà necessaria la partecipazione del Paris Saint-Germain o del Chelsea al pagamento di almeno metà dello stipendio. Resta in bilico il futuro di Meret: dopo l’affare sfumato con lo Spezia, sono attese novità nei prossimi giorni