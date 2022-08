Il Giornale: “Giocatore di chiaro talento, inversamente proporzionale all’oscurità di nome e cognome”

Non ringrazieremo mai a sufficienza il celebre club georgiano Sapekhburto K’lubi Dinamo Batumi per aver venduto al Napoli di De Laurentiis il noto attaccante Khvicha Kvaratskhelia, 21 anni, indicato dalla Uefa come uno dei 50 giovani più promettenti per la stagione 2019-2020. Si parla del georgiano sull’edizione odierna de Il Giornale, in un pezzo ironico sul cognome ostico del nuovo attaccante del Napoli.

“Giocatore di chiaro talento, inversamente proporzionale all’oscurità di nome e cognome (in tutto 13 consonanti e 7 vocali disseminate qua e là). Intanto l’associazione dei radiocronisti ha già indetto un concorso nazionale per trovare al talento di Tblisi un diminutivo leggermente meno scioglilinguesco utile anche ai titolisti della carta stampata onde evitare poco commendevoli refusi onomastici”.