Gazzetta – Infortunio Politano, si lavora per la trasferta di Verona: le ultime sulle sue condizioni

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, torna a parlare del Napoli concentrandosi su Matteo Politano. Nell’amichevole contro il Girona, l’attaccante ha rimediato un infortunio al polpaccio. Il calciatore sta recuperando e i prossimi giorni serviranno a Spalletti per capire se potrà aggregarsi con il resto del gruppo per la trasferta di Verona.

“Spalletti inizierà a preparare la trasferta di Ferragosto a Verona e per prima cosa verificherà le condizioni di Politano. Il calciatore ha un problemino al polpaccio per altro in via di lenta, ma progressiva risoluzione”. Si legge sul quotidiano.