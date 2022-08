CdS – Napoli, Meret un futuro in bilico: la situazione

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, torna a parlare del Napoli concentrandosi su Alex Meret. Il portiere ha il contratto in scadenza nel 2023, fino a qualche giorno fa era pronto a firmare un rinnovo con il club azzurro, ma la situazione è più complicata del previsto:

“Meret ha il contratto che scadrà nel giugno del 2023, doveva firmare un rinnovo che è rimasto nel cassetto, sa che la porta del Napoli non è più quella di casa sua, quella che Ancelotti gli aveva spalancato prima che la sorte si mettesse immediatamente di traverso, e dunque gli toccherà decidere: firmare per un altro anno ancora, trovare un club che in prestito gli conceda la tranquillità per esprimersi; oppure no, starsene come nelle ultime quattro stagioni ad osservare silenziosamente, però stavolta dalla tribuna, e dover governare pure il conflitto d’interessi con la società. I bravi ragazzi non fanno volare gli stracci ma ormai non porgono più neanche l’altra guancia: e si sente già sbattere la porta, a pensarci bene”. Si legge sul quotidiano.