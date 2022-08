CdM – Napoli-Raspadori, ADL spera nel pressing dell’agente

Il Napoli non si arrende: vuole portare Giacomo Raspadori in azzurro! Secondo quanto riportato da Il Corriere del Mezzogiorno, Aurelio De Laurentiis confida nell’agente del calciatore per convincere il Sassuolo e annullare la distanza sugli accordi economici:

“Il Napoli confida nel pressing di Raspadori e del suo agente Tullio Tinti per fare in modo che il Sassuolo sia più disponibile. Il calciatore ha già comunicato al suo club il desiderio di andare al Napoli, dove giocherebbe la Champions League e guadagnerebbe più del triplo (ingaggio di 2,5 milioni di euro a stagione fino al 2027). In serata Carnevali ha fatto capire che l’affare si farà“.