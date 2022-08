Dries Mertens è un nuovo calciatore del Galatasaray. Il club turco ha diramato un comunicato ufficiale: “Dries Mertens ha firmato. Giocando nel Napoli in Serie A durante nove anni, il fuoriclasse belga ha scritto il suo nome nella storia come capocannoniere del club italiano, superando la leggenda Diego Armando Maradona con 148 gol e 47 assist in 397 partite. Diamo il benvenuto a Mertens e gli facciamo i nostri migliori auguri di successo con la maglia giallorossa”.