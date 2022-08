Sirigu ad un passo dal Napoli: i dettagli

Come ruolo di vice il Napoli pensa a chiudere da subito per Sirigu.

Ne ha parlato l’edizione odierna sul sito di TuttomercatoWeb, il Napoli vorrebbe accelerare le tappe per arrivare all’ex portiere del Genoa già nei prossimi giorni: è un profilo che piace al club partenopeo da diverso tempo, motivo per cui si potrebbe fare sul serio per portarlo a Napoli ed essere il vice del futuro acquisto titolare che porterebbe al nome di Keylor Navas secondo i piani della società. Negli ultimi minuti sono tuttavia arrivate anche conferme da Alfredo Pedullà dal proprio sito, secondo cui il Napoli avrebbe oramai in pugno il calciatore con il quale si è trovato un accordo di un anno di contratto più opzione per il secondo.