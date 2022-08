Repubblica – Il Monza vuole due attaccanti: Petagna ancora in lista

Andrea Petagna è ancora un obiettivo del Monza.

Come riportato dall’edizione de La Repubblica, infatti, l’attaccante del Napoli potrebbe finire in Brianza nonostante l’ipotetico arrivo di Mauro Icardi: l’ex bomber di Inter e Sampdoria, attualmente al PSG, è un desiderio di mercato fortissimo per il neopromosso Manza e Galliani vorrebbe fare il colpaccio nelle prossime settimane. Un suo arrivo non chiuderebbe totalmente le porte a Petagna, che potrebbe comunque giocarsi le sue carte in una piazza che può rilanciare le sue ambizioni.