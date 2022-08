Pedullà: “La titolarità di Raspadori a Modena non cambia le cose”

Alfredo Pedullà ha dato notizie importanti su Raspadori dal suo account Twitter.

Poco fa infatti il giornalista di Sportitalia ha riportato un tweet in riferimento alla titolarità di Raspadori in Modena-Sassuolo, che si sta giocando proprio ora. Secondo l’esperto di calciomercato, infatti, i contatti tra le parti continuano a gonfie vele e i neroverdi starebbe per chiudere il discorso Pinamonti come erede di Raspadori.