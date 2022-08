Pedullà: “Il Sassuolo ha il sostituto di Raspadori. Cessione al Napoli imminente”

Secondo l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, il Napoli sarebbe molto vicino a Giacomo Raspadori. Il Sassuolo avrebbe già individuato in Pinamonti il sostituto ideale. L’attaccante dell’Inter si trasferirà in neroverde per una cifra attorno ai 20 mln di euro non appena la trattativa col Napoli sarà conclusa. Sono ore decisive per portare il 22 enne all’ombra del Vesuvio e per molti esperti di mercato l’affare è blindato. Mancano gli ultimi dettagli che Carnevali e De Laurentis stanno limando per concludere la trattativa. Parallelamente il Napoli sta tentando di chiudere anche per il trasferimento di Fabian al PSG.