Modena – Sassuolo: formazioni ufficiali diramate, Raspadori titolare!

Giacomo Raspadori esordirà in maglia neroverde questa stagione nel match di Coppa Italia.

Di pochi minuti fa, infatti, è la notizia della sua titolarità contro una neopromossa in Serie B ovvero il Modena. Una notizia che non piacerà attualmente ai tifosi partenopei e che potrebbe frenare l’affare con il Napoli? Non ci è dato saperlo, si attendono aggiornamenti sulla vicenda più intricata in casa Napoli delle ultime settimane. Intanto mister Dionisi ha deciso di puntare sul suo numero 18 senza alcun problema. Ecco in basso le scelte del tecnico neroverde, che in attacco ha lanciato anche Domenico Berardi.